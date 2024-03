Steve’n’Seagulls Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement, mardi 26 novembre 2024.

Steve’n’Seagulls vous donne rendez-vous à l’Espace Julien mardi 26 novembre.

Quelqu’un a eu l’idée de combiner bluegrass, musique folklorique finlandaise et rock/metal. Le résultat fut et est depuis Steve’n’Seagulls. Le groupe que vous ne saviez pas que vous avez loupé, mais que vous savez maintenant que vous voulez réentendre. Originaires de Finlande, cette joyeuse bande roule plus fort et plus vite que jamais.



Pour résumer en 2014, le groupe a tourné trois clips en direct d’une ferme. La deuxième, leur nouvelle version fraîche du classique de AC/DC, Thunderstruck, a fait sensation sur internet. Soudain, ce groupe de mouettes s’est retrouvé en tournée dans le monde entier, enregistrant un album et tournant plus intensément que jamais.



Depuis 2014, Steve’n’Seagulls a enregistré quatre albums studio. Le premier album, Farm Machine (2015), a emmené le groupe sur la route pour 170 concerts en Europe et en Amérique du Nord. Ils ont enflammé les clubs les plus modestes jusqu’aux plus grands festivals en Europe, faisant sourire leur public.



Le deuxième album, Brothers in Farms (2016), a continué sur sa lancée et a propulsé le groupe à la première place du classement bluegrass de Billboard. En tant que premier groupe finlandais à atteindre cet exploit. Ils ont continué à tourner en Europe et en Amérique du Nord avec un rythme effréné de plus de 130 spectacles par an, et en 2018, ils ont sorti leur troisième album, Grainsville.



Comme son prédécesseur, Grainsville comprenait des reprises classiques et des compositions originales des Seagulls. La tournée de Grainsville a fini par emmener le groupe sur trois continents et plus de 180 concerts. Mais quand ça roule ça roule. En 2020, Steve’n’Seagulls a sorti son quatrième album studio, Another Miracle. Leur album le plus ambitieux à ce jour comprend à moitié de la musique originale et à moitié des classiques revisités.



Jusqu’à présent, les quatre albums de Steve’n’Seagulls ont atteint les classements des albums en Finlande et le classement bluegrass de Billboard. Leurs vidéos musicales ont rassemblé près de 280 millions de vues sur YouTube rien qu’en elles-mêmes. Ils ont joué dans certains des plus grands festivals de la planète notamment Wacken Open Air, Rencontres Trans Musicales, Nova Rock, Sweden Rock, etc. dans plus de 30 pays et sur quatre continents, les audiences des petits clubs aux grandes salles ont été témoins de leurs aventures musicales et de moments de pur plaisir. Et le vol continue !



Cette tournée est quelque chose que nous attendons vraiment. Nous avons de nouvelles musiques qui sortiront cette année donc nous sommes impatients de jouer en live pour nos fans français à l’automne 2024 ! 29.7 29.7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-26 20:00:00

fin : 2024-11-26

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L'événement Steve'n'Seagulls Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-15