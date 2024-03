STEVE’N’SEAGULLS LA CARTONNERIE Reims, samedi 16 novembre 2024.

Avec plus de 100 millions de vues sur Internet, Steve’n’Seagulls est ce que l’on appelle un phénomène viral… Mais, même si « Thunderstruck », leur désormais fameuse reprise d’AC/DC, totalise plus de 60 millions de vues à elle seule, ce sympathique groupe de hillbilly folk finlandais, reprenant à sa sauce des classiques du hard rock, a su sortir de nos écrans pour aller à la rencontre de son public.Ces derniers mois, rien qu’en France, Steve’n’Seagulls a mis le feu à de nombreux festivals et clubs… Grâce à ses concerts ultra funs, le phénomène Internet est ainsi devenu une sensation live !Désormais leurs covers déjantées version bluegrass font un carton sur la toile comme sur scène et Steve’n’Seagulls ne compte pas s’arrêter là ! Ils ont sorti leur version du tube de TRUST, « Antisocial » et Grainsville en 2018, album qui présente d’autres reprises jubilatoires !En 2020 ils sont revenus avec Another Miracle leur dernier album.

Tarif : 25.20 – 25.20 euros.

Début : 2024-11-16 à 20:00

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51