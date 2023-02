Steven & Spielberg, de l’ordinaire à l’extraordinaire ! La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée, 8 février 2023, Marseille 11e Arrondissement .

Steven & Spielberg, de l’ordinaire à l’extraordinaire !

56 Traverse De la Buzine La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhone La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine

2023-02-08 – 2023-11-05

La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine

Marseille 11e Arrondissement

Bouches-du-Rhone

EUR L’exposition “Steven & Spielberg, de l’ordinaire à l’extraordinaire !”, propose une balade dans la vie et l’œuvre époustouflante du cinéaste, dans une scénographie originale, peuplées de créatures échappées de ses films et de reconstitutions d’univers fantastiques, le tout richement illustré !



Steven…



Avant de devenir le cinéaste le plus connu de la planète, et le plus rentable aussi, le champion du box-office Spielberg a été le jeune Steven, mal dans sa peau, « goinfre de télé et de cinéma ». Il a 6 ans quand son père l’emmène voir « Sous le plus grand chapiteau du monde ». Le lendemain, l’enfant remet en scène avec son train électrique le super déraillement. Une vocation est née. Jamais Steven n’aura d’autre ambition que celle de faire des films.



Doté d’une imagination « folle et sauvage » et toujours à la recherche de bonnes histoires à raconter en images, c’est à l’âge de douze ans qu’il tournera son premier court métrage. Les absences paternelles, puis le divorce de ses parents, vont marquer durablement l’adolescent…



À croire que Hollywood n’attendait qu’un jeune prodige, Steven décroche son premier contrat chez Universal Télévision avec « Amblin ». Il a 20 ans, son téléfilm « Duel » lui donne accès au seul écran qui vaille : le grand. Débuts modestes. Mais la Cité du rêve tient à sa nouvelle recrue. Steven deviendra Monsieur Spielberg en changeant l’industrie du cinéma avec son « requin tueur » qui va terroriser la planète et battre des records d’affluence.



Éclate alors son talent : celui de faire croire au spectateur ce qu’il ne lui montre pas…la marque des plus grands !



L’atterrissage à grand spectacle de gentils extra-terrestres transforme l’essai. Il y confirme, outre son grand intérêt pour la science-fiction, sa prédilection pour les héros ordinaires.



Car, chez Spielberg, c’est Monsieur Tout-le-monde qui se retrouve tout à coup confronté à l’extraordinaire qui va lui dicter un comportement héroïque. Ces personnages de la vie de tous les jours vont ainsi être amenés à se dépasser dans des situations plus grandes que la réalité… une merveilleuse rencontre entre l’ordinaire et l’extraordinaire.





& Spielberg !



Spielberg décrochera ainsi la Lune avec un E.T. qui va faire fondre les grands et les petits terriens, quand un aventurier au nom fameux d’Indiana Jones le mettra sur orbite… Dès lors, qui mieux que lui saura diriger des enfants et obtenir d’eux de si extraordinaires émotions ?



S’estimant enfin adulte à presque 40 ans, sous ses éternelles casquettes de base-ball, le « wonder boy » enchaîne avec des films dramatiques qui deviendront de plus en sombres au fil des années. Pour autant c’est toujours avec cet émerveillement presque enfantin qu’il abordera tous les sujets, de la manière la plus claire et la plus simple possible, avec son cœur et son âme d’enfant et toujours sans concession. C’est l’histoire, qui le passionne ; la guerre, qui l’obsède ; le racisme et l’antisémitisme, dont il a souffert adolescent ; la famille qui le replonge en enfance, l’avenir, qui le préoccupe : autant de sujets forts qui viendront s’ajouter à ses souvenirs de jeunesse pour donner ainsi du sens et de la gravité à ses films.



Toujours en quête du scénario qui l’arrachera à sa vie de famille et à ses sept enfants, Steven Spielberg a fini par disposer de la bonne histoire à laquelle il songeait depuis longtemps : la sienne. Elle lui a inspiré à 75 ans son trente-cinquième film, « The Fabelmans ». Sûrement pas le dernier.



Il y a tant à dire de ce grand génie que les murs du Château sont bien trop petits… alors on se balade dans cette exposition comme dans un rêve et nous voilà de l’ordinaire à l’extraordinaire comme transporter dans l’univers de « Steven & Spielberg »… Et n’est-ce pas bien là, toute la magie du cinéma ?



Valérie Fédèle

Commissaire d’exposition

Directrice générale et artistique Château de la Buzine



« Je ne rêve pas la nuit, je rêve le jour, je rêve toute la journée ; je rêve pour vivre »

« I don’t dream at night, I dream at day, I dream all day; I’m dreaming for living »

Steven SPIELBERG



Commissariat général de l’exposition : Valérie Fédèle

Équipe artistique Château de la Buzine : Virginie Stolf – Jean-Michel Gardanne – Manon Tollini – Jean-Marie Azeau

Crédits photos : Alamy – Getty Images

Œuvre portrait : Marina – Fine Art Invest

Avec la participation : des Studios de Martigues & de FASK (Créations Mimmo Garabetta et Sylvie Kamini)

Avec le soutien de : la Ville de Marseille, le Département des Bouches du Rhône, la Région Sud.

Le Château de la Buzine consacre sa nouvelle exposition au réalisateur iconique, Steven Spielberg, le génie du 7e art !

http://labuzine.com/fr

La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-03 par