Château Conti, le samedi 10 juillet à 21:00

Descendant de la famille du plus grand nom que le jazz manouche ait connu, Steven Reinhardt a la guitare dans le sang. Il livre une musique énergique et spontanée, à la fois rétro et ultra moderne. Écouter jouer Steven Reinhardt, c’est comme entendre des siècles d’histoire pendant lesquels s’est constituée la culture manouche, et en même temps ressentir la fraîcheur d’un artiste bien dans l’esprit de son temps. Il perpétue tout le dynamisme de la famille Reinhardt.

Tarif réduit : 10€ / Tarif plein : 20€

Steven Reinhardt est le descendant de la famille du plus grand nom que le jazz manouche ait connu. Il a la guitare dans le sang. Château Conti 1 Rue de Conti, 95290 L'Isle-Adam L'Isle-Adam Val-d'Oise

2021-07-10T21:00:00 2021-07-10T23:00:00

