Steve Waring Rocher de Palmer, 16 janvier 2022, Cenon.

Rocher de Palmer, le dimanche 16 janvier 2022 à 16:00

L’infatigable Steve Waring fête ses 50 ans de carrière, dont une bonne quarantaine consacrée avec grand sérieux « à la chanson naïve prétendument réservée aux enfants. » Le gamin qui est en vous va adorer ! Steve Waring a offert ses rythmiques folk et ses ritournelles blues les plus chouettes à la chanson pour mômes. Si vous êtes passé à côté de ce compositeur-interprète franco-américain, guitariste en-chanteur, il est grand temps de découvrir ses grands classiques (La Baleine Bleue, Les Grenouilles, Le Matou revient) et pas mal d’autres merveilles, ré-harmonisées pour être chantées à cinq voix. Vous vous délecterez de ses talents de conteur-bruiteur, de son délicieux accent qui n’est pas sans rappeler celui du regretté Graeme Allwright, de ses ballades faussement enfantines et de son jeu de guitare et de banjo venu tout droit du répertoire traditionnel américain. Pour les connaisseurs, les retrouvailles seront forcément réjouissantes et quasi familiales. Steve Waring, c’est le tonton qu’on adore et qui attrape sa guitare pour nous chanter les airs de notre enfance. De vraies madeleines à savourer, avec des pépites dedans !

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€ / -12 ans : 10€

Steve Waring, Rocher de Palmer, Cenon

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-16T16:00:00 2022-01-16T18:00:00