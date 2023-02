STEVE WARING Pôle culturel l’OPSIS, 29 avril 2023, ROCHE LA MOLIERE.

STEVE WARING Pôle culturel l’OPSIS. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 17:00 (2023-04-29 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Mairie de Roche la Molière présente : ce concert. Plus de 50 ans que Steve Waring, musicien originaire des Etats-Unis, nous fait entendre sa voix, sa guitare, son banjo… Aujourd’hui c’est dans un quintet familial qu’il nous revient avec son increvable Matou, sa Baleine, et ses Grenouilles, sans oublier de nombreuses pépites de son répertoire « Artiste déterminé et autonome, il construit un monde à son image où il mène la simplicité au cœur de l’art naïf. Il propose un univers de sons qui va du mimologisme à l’arrangement le plus élaboré. Sa voix se fait entendre aux côtés de celles de Roger Mason, Graeme Allwright. Une voix sans limite qui joue dans tous les registres alors que ses doigts zigzaguent les prairies de sa guitare. Il parle à chacun de nous » Distribution : Steve Waring : chant, guitare, banjo, ukulélé, sanza Alice Waring : chant, clarinette, saxophone soprano Hélène Péronnet : chant, violon Gérald Chagnard : voix, mandoline, saxophone baryton Robin Limoge : voix, contrebasse, clarinette basseRéservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.77.53.93.60. Steve Waring Steve Waring

Votre billet est ici

Pôle culturel l’OPSIS ROCHE LA MOLIERE 6, rue professeur Calmette Loire

Mairie de Roche la Molière présente : ce concert.

Plus de 50 ans que Steve Waring, musicien originaire des Etats-Unis, nous fait entendre sa voix, sa guitare, son banjo… Aujourd’hui c’est dans un quintet familial qu’il nous revient avec son increvable Matou, sa Baleine, et ses Grenouilles, sans oublier de nombreuses pépites de son répertoire « Artiste déterminé et autonome, il construit un monde à son image où il mène la simplicité au cœur de l’art naïf. Il propose un univers de sons qui va du mimologisme à l’arrangement le plus élaboré. Sa voix se fait entendre aux côtés de celles de Roger Mason, Graeme Allwright. Une voix sans limite qui joue dans tous les registres alors que ses doigts zigzaguent les prairies de sa guitare. Il parle à chacun de nous »

Distribution :

Steve Waring : chant, guitare, banjo, ukulélé, sanza

Alice Waring : chant, clarinette, saxophone soprano

Hélène Péronnet : chant, violon

Gérald Chagnard : voix, mandoline, saxophone baryton

Robin Limoge : voix, contrebasse, clarinette basse

Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.77.53.93.60.

.15.0 EUR15.0.

Votre billet est ici