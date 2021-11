Steve Waring Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 8 décembre 2018, Nevers.

Steve Waring

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 8 décembre 2018 à 17:00

Le 8 décembre 2018 à 17h A la Médiathèque Jean Jaurès Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Chanteur américain, installé en France depuis quarante ans, Steve Waring a commencé comme pionnier de la guitare acoustique. Il est un artiste incontournable de la chanson pour enfants, avec plus d’une vingtaine d’albums et des titres comme La Baleine bleue, Le Matou revient et Les Grenouilles. Habité par une insatiable curiosité, témoin de son temps, Steve Waring entraîne son public dans un univers musical d’une grande richesse, aux confins du jazz, du blues, du folksong et de paysages sonores plus insolites. A la suite du mini-concert de 30 minutes, une discussion avec Steve Waring est prévue. Plus de renseignement au 03 86 68 48 50 Tout public

entrée libre

Rencontre musicale

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-12-08T17:00:00 2018-12-08T17:30:00