STEVE ‘N’ SEAGULLS – STEVE N SEAGULLS LA ROTONDE Chateaurenard, jeudi 28 novembre 2024.

Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.Originaires de Finlande, cette joyeuse bande a eu l’idée géniale de combiner bluegrass, musique folklorique finlandaise et rock/métal. En 2014, le groupe tourne trois clips en direct d’une ferme dont leur nouvelle version du classique de AC/DC, Thunderstruck, qui a fait sensation sur internet. Depuis ils ont enregistré quatre albums studio, visité plus de 30 pays et quatre continents. Leur tournée française fera une étape à la Rotonde…Que dire ? Prenez vos billets !!.

Tarif : 18.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-11-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA ROTONDE CHEMIN DU MAS DE LAFONT 13160 Chateaurenard 13