Steve ‘N’ Seagulls La Rotonde Châteaurenard, jeudi 28 novembre 2024.

Configuration debout.

Originaires de Finlande, cette joyeuse bande a eu l’idée géniale de combiner bluegrass, musique folklorique finlandaise et rock/métal. En 2014, le groupe tourne trois clips en direct d’une ferme dont leur nouvelle version du classique de AC/DC, Thunderstruck, qui a fait sensation sur internet. Depuis ils ont enregistré quatre albums studio, visité plus de 30 pays et quatre continents. Leur tournée française fera une étape à la Rotonde…Que dire ? Prenez vos billets !! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-28 20:00:00

fin : 2024-11-28

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

