Son col roulé noir, ses Levi’s 501, sa pomme impeccablement croquée: tout le monde revoit la silhouette de Steve Jobs, inchangée au fil de ses prêches retransmises dans le monde entier pour la sortie de chaque nouvelle tablette. Mais qui était-il? Nabab de la concentration et du self-control, il a popularisé des objets qui endommagent notre capacité d’attention. Épurant à l’extrême ses machines, il refoulait les imperfections de son propre corps. L’auteur Alban Lefranc, spécialiste en hacking théâtral, s’est plongé dans la personnalité équivoque du réformateur, mort il y a dix ans d’un cancer du pancréas. Il en tire les confessions d’un puritain sans joie à la tête d’une baraque foraine mondialisée. Robert Cantarella, toujours à l’affût de nouveaux auteurs pour la scène, confie ce monologue électrique à l’impeccable Nicolas Maury (vu dans la série Dix pour cent). Steve Jobs est mort, il revient régler ses comptes. **Texte** Alban Lefranc **Mise en scène** Robert Cantarella **Interprétation** Nicolas Maury et Frank Williams **Un accueil en coréalisation avec la Bâtie – Festival de Genève**

Plein tarif : CHF 30.- / Tarif réduit : CHF 20.- / Tarif spécial : CHF 15.- / Tarif festivalier : CHF 7.-

C’est un biopic mais sans trop de respect pour les codes. Genre un mort peut venir te haranguer. Ah, et ça parle du gars qui a inventé ta life (pas dieu, l’autre). Ah, et il y a Nicolas Maury dedans ! Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T21:00:00 2021-09-16T22:30:00;2021-09-17T21:00:00 2021-09-17T22:30:00;2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

