STEVE HACKETT Le Grand Rex Paris, lundi 1 juillet 2024.

Le légendaire guitariste Steve Hackett présentera son nouveau spectacle Genesis Greats, Lamb Highlights & Solo au Grand Rex (Paris) le 1er juillet 2024 !Son nouveau spectacle célèbre le 50e anniversaire de The Lamb Lies Down On Broadway, et Steve Hackett y inclut une sélection de moments forts de cet album emblématique de Genesis.Le travail intemporel de Steve Hackett à la guitare a été tissé tout au long des albums classiques de Genesis dans les années 70. Ces dernières années, lui et sa remarquable troupe composée de Roger King (claviers), Nad Sylvan (chant), Jonas Reingold (basse, chœurs), Rob Townsend (saxophone, flûtes, claviers supplémentaires) et Craig Blundell (batterie) ont ramené plusieurs de ces albums dans les salles de concert, où ils ont été très applaudis. De nombreux fans ont également demandé que d’autres titres de The Lamb soient inclus. Quelle meilleure façon de célébrer le demi-siècle de cet album remarquable que d’inclure une sélection de Lamb Highlights aux côtés de quelques-uns des meilleurs solos de Hackett et des incontournables Genesis Greats. J’ai hâte de retourner dans la belle ville de Paris avec mon spectacle, qui comprend des sélections de Lamb Lies Down On Broadway, d’autres morceaux de Genesis et mon travail en solo. Le public parisien est toujours merveilleux et cela promet d’être une expérience fabuleuse. déclare Steve Hackett.Son nouvel album conceptuel The Circus And The Nightwhale sortira le 16 février 2024 via InsideOut et est d’ores et déjà disponible en précommande.

Tarif : 51.00 – 80.70 euros.

Début : 2024-07-01 à 19:00

Réservez votre billet ici

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75