Sensations fortes assurées ! Steve Coleman est un musicien qui fait déjà partie de l’histoire du jazz tant il a su tracer un sillon unique et reconnu par tous, d’une certaine façon une synthèse de la musique afro-américaine. Syncopes, trames rythmiques funk disloquées dans des métriques irrégulières : c’est une sorte d’avant-garde du jazz qu’il incarne, une creative black music. On dit souvent qu’il n’existe plus, sur la scène contemporaine, de « grands créateurs » de la trempe des Charlie Parker, Miles Davis ou John Coltrane. Pourtant, il y a Steve Coleman. Depuis son émergence au début des années 80, le saxophoniste originaire de Chicago peut se vanter (mais ce ne serait vraiment pas son genre) d’avoir changé le cours de l’histoire du jazz, contribuant à inventer de nouvelles formes de groove qui ont déjà influencé plusieurs générations de musiciens. Mieux, la soixantaine entamée, cet improvisateur hors pair continue de défricher inlassablement de nouveaux territoires, dans une quête spirituelle profondément connectée aux forces de la nature. Il se présentera sur scène en compagnie de ses Five Elements, fidèles compagnons de jeu depuis vingt ans et plus, rompus comme personne aux arcanes de sa musique… == Line up == Steve Coleman (Saxophone alto), Jonathan Finlayson (Trompette), Rich Brown (Basse), Sean Rickman (Batterie) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/330887576307112/ https://www.facebook.com/events/330887576307112/ https://www.newmorning.com/20240312-5848-steve-coleman-the-five-elements.html

