Steve Coleman Masterclass La Petite Halle, 16 mai 2023, Paris.

Le mardi 16 mai 2023

de 16h00 à 19h00

.Tout public. payant Entrée : 35 EUR

Masterclass exceptionnelle de Steve Coleman à la Petite Halle !

Le grand saxophoniste, compositeur et improvisateur Steve Coleman tiendra une masterclass exceptionnelle à la Petite Halle, à l’occasion de laquelle les participants pourront découvrir son approche parfois ésotérique de la musique qu’il appelle « Spontaneous Composition ».

Le thème du workshop est inspiré de la fable « The Eagle and the Lark », de Bernadette Brady, et sera ancré dans une approche improvisée de la musique, en mettant le point sur la communication et la créativité au sein du groupe. Les participants sont encouragés à venir avec leurs instruments.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m) Vélib -> Cité de la Musique (19.63m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/2tMawYinw https://fb.me/e/2tMawYinw https://link.dice.fm/g39ad6d2edf7

Steve Coleman Masterclass : The Eagle and the Lark