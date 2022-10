STESF – Visite des Huîtrières du Château du Bélon Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Riec-sur-Bélon Organisée dans le cadre de la Semaine du Tourisme économique et des savoir-faire. Au cœur de la première ferme ostréicole sur la rivière du Bélon ! Remonter le temps jusqu’en 1864, et faites vous raconter le passé de cette exploitation par des professionnels passionnés. De sa naissance à sa consommation, l’huître du Bélon n’aura plus de secret pour vous. Une visite découverte qui va éveiller vos papilles… Port de Bélon (rive droite) Lieu Dit Belon Riec-sur-Bélon

