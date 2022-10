STESF – Visite découverte des Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Organisée dans le cadre de la Semaine du Tourisme économique et des savoir-faire. Vivez une expérience fascinante dans le monde des abeilles ! Du terrain à l’assiette, Jessica vous propose une visite découverte complète de son exploitation. Profitez d’une animation autour de la vie dans une ruche, l’histoire et le métier d’apiculteur. Miel, pollen et propolis… tous les produits de la ruche vous seront expliqués. Dans un second temps, la miellerie n’aura plus aucun secret pour vous avec l’explication de l’extraction du miel puis l’observation de la ruche vivante. Une douceur maison vous sera proposée en fin de visite… Lieu-dit Kerdudal Les Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon

