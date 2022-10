STESF – Visite découverte de l’entreprise Dream Racer Boats Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistre

Quimperlé

STESF – Visite découverte de l’entreprise Dream Racer Boats Quimperlé, 24 octobre 2022, Quimperlé. STESF – Visite découverte de l’entreprise Dream Racer Boats

8 Rue Éric Tabarly Dream Racer Boats Quimperlé Finistre Dream Racer Boats 8 Rue Éric Tabarly

2022-10-24 09:00:00 – 2022-10-24 17:00:00

Dream Racer Boats 8 Rue Éric Tabarly

Quimperlé

Finistre Quimperlé Organisée dans le cadre de la Semaine du Tourisme économique et des savoir-faire. La face cachée de Dream Racer Boats se dévoile… L’entreprise Dream Racer Boats est née d’un constat sur l’avenir des anciens bateaux de course. Profitez d’une visite guidée exceptionnelle au cœur du processus de transformation d’anciens bateaux de courses en bateaux de croisière rapide. Thibaud se fera un plaisir de vous accueillir dans son centre d’agencement et son bureau d’études dédié. Découvrez ce savoir-faire à 360°, qui permet d’augmenter le cycle de vie d’un maximum de bateaux ! 4 créneaux horaires : 9h, 12h, 14h, 16h ! Dream Racer Boats 8 Rue Éric Tabarly Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistre Dream Racer Boats 8 Rue Éric Tabarly Ville Quimperlé lieuville Dream Racer Boats 8 Rue Éric Tabarly Quimperlé Departement Finistre

Quimperlé Quimperlé Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

STESF – Visite découverte de l’entreprise Dream Racer Boats Quimperlé 2022-10-24 was last modified: by STESF – Visite découverte de l’entreprise Dream Racer Boats Quimperlé Quimperlé 24 octobre 2022 8 Rue Éric Tabarly Dream Racer Boats Quimperlé Finistre Finistre Quimperlé

Quimperlé Finistre