2022-11-03 14:00:00 – 2022-11-03 15:30:00

Finistre Tréméven Organisée dans le cadre de la Semaine du Tourisme économique et des savoir-faire. D’une ferme laitière à une miellerie : l’histoire de Gwenan Du…

Benoît, apiculteur, vous donne rendez-vous pour découvrir son savoir-faire pendant 2 semaines.

Passionné, il souhaite faire découvrir au grand public l’apiculture et les abeilles.

A travers cette visite découverte, Benoît souhaite également sensibiliser les jeunes à la sauvegarde de l’abeille. Kergoat Gwenan Du Tréméven

