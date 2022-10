STESF – Visite découverte de la miellerie Gwenan Du

2022-11-05 14:00:00 – 2022-11-05 19:30:00 Organisée dans le cadre de la Semaine du Tourisme économique et des savoir-faire. D’une ferme laitière à une miellerie : l’histoire de Gwenan Du…

Benoît, apiculteur, vous donne rendez-vous pour découvrir son savoir-faire pendant 2 semaines.

Passionné, il souhaite faire découvrir au grand public l’apiculture et les abeilles.

A travers cette visite découverte, Benoît souhaite également sensibiliser les jeunes à la sauvegarde de l’abeille. 2 créneaux : 14h et 18h. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

