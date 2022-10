STESF – Visite découverte de la brasserie Le grain du ponant

2022-11-03 16:00:00 – 2022-11-03 18:30:00



2022-11-03 16:00:00 – 2022-11-03 18:30:00 Organisée dans le cadre de la Semaine du Tourisme économique et des savoir-faire. Plongez dans l’univers du houblon et du bio ! Isabelle et Denis vous accueillent dans leur brasserie aux fortes valeurs environnementales et humaines, en incluant au maximum tous les acteurs de la production. Des bières artisanales uniques, intégrant des produits bio les plus locaux possibles.

De la terre à l’amer, ils se feront un plaisir de vous détailler toutes les étapes de fabrication… jusqu’à la dégustation d’une de leur recette en fin de visite ! 2 créneaux : 16h et 17h30. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

