Finistre Bannalec Organisée dans le cadre de la Semaine du Tourisme économique et des savoir-faire. Embarquez pour une visite rock’n’roll aux saveurs houblonnées ! Nathalie et Lionel vous accueillent dans leur microbrasserie quelque peu décalée avec des goûts et des dénominations qui ne laissent pas indifférent… Passionnés, ils auront à cœur de vous détailler les différents ingrédients nécessaires à la fabrication d’une bière ainsi que le processus de brassage. Pour les amateurs, une dégustation du breuvage Chiendent sera proposée à la fin de la visite ! +33 2 98 39 67 28 Lieu-dit Rumérou Brasserie Chiendent Bannalec

