STESF – Visite découverte de Celtik Palette, atelier de bois de récupération

2022-11-03 15:00:00 – 2022-11-03 16:00:00 Organisée dans le cadre de la Semaine du Tourisme économique et des savoir-faire. Plongez au cœur du monde de la récup ! Stéphane Rosec, à travers son entreprise Celtik Palette, souhaite d’une part, s’inscrire dans une démarche éco citoyenne de récupération et, d’autre part, redonner ses lettres de noblesse à ces bois dévalorisés.

Créations originales et uniques en bois de palette seront à l’honneur lors de cette visite.

Curieux et curieuses, c'est le moment de découvrir ce savoir-faire !

