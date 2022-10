STESF – Visite découverte au coeur des Papeterie de Mauduit Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Organisée dans le cadre de la Semaine du Tourisme économique et des savoir-faire. Vous avez certainement utilisé l’un de leurs produits sans le savoir !

L’entreprise Papeterie de Mauduit vous ouvre ses portes pour une visite de 2h exceptionnelle.

Au programme, visite des ateliers de production et des équipements en fonctionnement.

Bénéficiez d’un échange privilégié avec des membres des équipes pour découvrir les métiers et répondre à vos questions. Visite réservée aux personnes majeures. Rue du Combout Papeterie de Mauduit Quimperlé

