Association d'Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller (ASBH), le jeudi 25 mars à 08:00

Dans le cadre de la campagne Etre Humain Vivre Ensemble déployée par Les Petits Débrouillards, il s’agit, en partenariat avec l’ASBH Moselle, de faire monter en compétence une quinzaine d’animateurs, afin qu’ils soient plus à même d’aborder et d’agir sur les problématiques existantes liées aux discriminations dans leur lieu d’accueil de jeunes.

Par le biais de la Malle « H » qui propose un panel d’activités expérimentales basées sur de la pédagogie active, seront abordés :

1. Les notions de stéréotypes et préjugés

2. Tous porteurs et cibles de stéréotypes et préjugés

3. Les discriminations

Atelier de sensibilisation d'animateurs jeunes
Association d'Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller (ASBH)
Place Sainte-Barbe 57800 Cocheren

2021-03-25T08:00:00 2021-03-25T11:00:00

