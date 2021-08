Nantes Muséum d'Histoire Naturelle Loire-Atlantique, Nantes Stéréotomie et les pierres de construction en Pays de la Loire Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui sans inscription préalable, accessible à tous, dans la limite des places disponibles Adulte Conférence animée par Nicolas GEORGES (Appareilleur, Tailleur de pierre) et Raphaël RENAU (Architecte, signataire de la Charte de Qualité) La stéréotomie, ou l’art de la coupe des pierres en vue de la construction des voûtes, trompes, coupoles ou volées d’escaliers, est essentiel à la solidité et l’esthétique de l’édifice. La pierre naturelle peut avoir des usages multiples en construction. Avant de procéder au choix du matériau, l’utilisation de la pierre implique une bonne connaissance de ses qualités physiques et mécaniques.Cette conférence grand public, à deux voix, aborde ces deux thèmes pour comprendre les constructions en pierre. Muséum d’Histoire Naturelle 12 Rue Voltaire Centre-ville Nantes

