SO LA LUNE STEREOLUX – SALLE MAXI Nantes, jeudi 16 mai 2024.

PLAY TWO LIVE et TSUKI TOUR présentent en accord avec LOW WOOD : SO LA LUNESo La Lune se fait remarquer dès 2019 avec la sortie de son premier EP Tsuki qui suscite la curiosité des plus fins auditeurs de rap.C’est avec la sortie consécutive de 7 projets d’EPS (Théia, Satellite Naturel, Orbite, Apollo 11 et 1ère, 2ème et 3ème Faille) qu’il viendra affirmer son identité.En mai 2022, So La Lune dévoile son premier projet : Fissure de vie.Moins de 16 ans accompagné d’un parent / tuteur légal

Tarif : 31.90 – 31.90 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:30

STEREOLUX – SALLE MAXI 4 BOULEVARD LEON-BUREAU 44200 Nantes 44