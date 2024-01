GUY2BEZBAR STEREOLUX – SALLE MAXI Nantes, 15 février 2024, Nantes.

Après 40 dates de concerts et de festivals en 2022, son premier album certifié disque d’or, un album en commun avec Leto, une Cigale et un Olympia sold-out et l’annonce d’un Zénith Paris-La Villette le 29 février 2024 : Guy2bezbar reprend la route des concerts et annonce une tournée dans toute la France pour présenter son deuxième album solo « Ambition ».

Tarif : 26.50 – 26.50 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30

STEREOLUX – SALLE MAXI 4 BOULEVARD LEON-BUREAU 44200 Nantes 44