Festival Scopitone – Concerts Stereolux Nantes, 15 septembre 2023, Nantes.

Festival Scopitone – Concerts 15 – 17 septembre Stereolux Payant

En 2023, Scopitone vous donne rendez-vous du 13 au 17 septembre sur l’Île de Nantes pour une 21eme édition en mode exploration.

Réunies autour du thème de l’aller-retour, une douzaine d’œuvres d’artistes émergent·es et reconnu·es seront à découvrir en accès libre dans un tout nouvel espace d’exposition. Un parcours imaginé en plusieurs volets, qui fera la part belle aux artistes explorateurs et exploratrices, au voyage et à la découverte du vivant.

Fidèle à son ADN, Scopitone proposera une programmation musicale audacieuse défendant l’émergence et la diversité avec les nouveaux et nouvelles représentantes de la scène électronique internationale. Au programme : installations, performances, live A/V et DJ sets se succèderont au sein de Stereolux paré pour l’occasion.

Activités destinées au jeune public, conférences, masterclass, tables rondes et rencontres professionnelles ponctueront également les cinq jours de festival.

Nouvelle édition, nouvelle mue, nouvelles rencontres et expériences, Scopitone, un festival toujours en mouvement.

Stereolux stereolux Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 43 20 43 https://www.stereolux.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.stereolux.org/scopitone-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T22:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T05:00:00+02:00

Stereolux / Arnaud Laffond