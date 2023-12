Gordiani / Lacroix : Vif – Saison Pannonica Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 11 mars 2024, Nantes.

Musique/Performance. Dans « La Horde du Contrevent » d’Alain Damasio, dont s’inspire la performance, « Vif » est la huitième forme du vent, une force pure tirée du chaos qui matérialise puissance et vitalité. C’est en elle que réside l’énergie collective nécessaire à appréhender, à renverser un monde usé à l’os, évidé de ses ressources matérielles, de ses terres rares. Compositeur, guitariste, Philippe Gordiani est un musicien protéiforme. Il participe à de nombreux projets musicaux en compagnie de Sylvain Rifflet, John Irabagon, Jocelyn Mienniel, Julien Desprez ou encore Marcel Kanche. À travers les arts visuels, Malo Lacroix a pu aborder de multiples formes telles que l’installation, la scénographie et la performance, avec différents musiciens comme Murcof, Robert Henke ou encore Antoine Mermet. Son goût pour la matière visuelle au rendu poussé est autant nourri par les faits sociaux actuels que l’esthétique du corps et de l’objet. > Philippe Gordiani, musique / Malo Lacroix, vidéo Partenariat Pannonica/Stereolux Ouverture des portes à 19h30 – Concert à 20h

