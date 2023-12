Stereotrip Le Caire : Abdullah Miniawy & HVAD · Shobra El General · El Kontessa Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 21 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-21 20:30 –

Gratuit : non

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/stereotrip-le-caire-abdullah-miniawy-hvad-shobra-el-general-el-kontessa