Ma thèse en 180 secondes Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, mardi 20 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-20 20:00 – 21:45

Gratuit : oui Inscription obligatoire : eventbrite.com

Expliquer sa thèse en 3 minutes, mission impossible ? Pas pour les 16 candidats et candidates qui seront sur scène à Stereolux. À la façon d’un one man/woman show, les candidats et candidates se succèdent sur scène pour présenter leur sujet de thèse, toutes disciplines confondues, de façon accessible, ludique, parfois humoristique. A l’issue de toutes les présentations, les spectateurs en salle pourront voter pour le candidat ou la candidate qui aura le plus convaincu, lui permettant ainsi, peut-être, d’accéder à l’étape suivante du concours : la finale interrégionale qui se tiendra le 21 mars 2024 au Mans. En complément, un jury composé de professionnels des médias, de la médiation scientifique, du monde économique et de l’enseignement supérieur permettra à d’autres candidats et candidates de poursuivre l’aventure également. Familier ou non avec la recherche et la science, cet événement est l’occasion de découvrir ou d’approfondir des thématiques diverses, mais aussi d’encourager de jeunes professionnels de la recherche dans leur exercice.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://u-news.univ-nantes.fr/ma-these-en-180-secondes-edition-2024-1