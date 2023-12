Mytho – Olympic Circus – Festival Trajectoires Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 21 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-21 16:00 – 16:45

Gratuit : non 8 € Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse. Développant une galerie de personnages, héros, héroïnes et archétypes des mythologies antiques comme contemporaines, le spectacle familial de Lionel Hoche montre la pluralité du monde et la complémentarité des êtres et des identités. Chorégraphie : Lionel Hoche, les interprètes de la Cie MéMé BaNjOAvec Quentin Baguet, Morgane Bonis, Vincent Delétang, Lionel Hoche, Emilio UrbinaEt les apparitions de Germana Civera, Carlotta Sagna, Elisabeth SchwartzScénographie / Costumes : Lionel Hoche Public : en famille, à partir de 6 ans Durée : 45 min. Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 21 janvier 2024)

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org