Mini.Mad – Festival Trajectoires Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 21 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-21 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Sur réservation Billetterie : billetterie-festival-trajectoires.mapado.com

Danse. « Mini.Mad » invite les minis clubbers à danser sans modération en partageant le dancefloor de façon ludique et chorégraphique. Guidés par trois clubbers masters expérimentés, les enfants se laisseront embarquer dans des chorégraphies simples sur les rythmes efficaces de Paulette Sauvage. Une aventure collective tout en mouvements et sans retenue qu’ils et elles ne seront pas prêts d’oublier ! Création : Julien Grosvalet et Paulette Sauvage / Cie R14 & Gazole IncAvec Julien Grosvalet, Alice Tremblay, Samuel WattsCréation musicale : Paulette Sauvage Uniquement réservé aux enfants, à partir de 7 ans. Durée : 1h Dans le cadre du festival de danse Trajectoires (11 au 21 janvier 2024)

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org