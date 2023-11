Les Rockeurs ont du Coeur Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 16 décembre 2023, Nantes.

2023-12-16

Horaire : 19:30

Gratuit : non 1 jouet neuf de 10 € minimum le soir du concert = une entrée

Pour la 36e édition, vous pourrez assister le 16 décembre 2023 à une grande soirée de concerts, placée sous le signe du partage avec toujours ce même concept : un jouet = une entrée au concert. Tous les jouets sont collectés le jour même par les Restos du Coeur de Loire Atlantique.Comme chaque année, le rock sera joué avec le cœur, autour d’une programmation éclectique réunissant des nouveaux talents et des légendes de la région et d’ailleurs. Une prog surprenante et explosive qui saura ravir jeunes & vieux mélomanes et rockeurs. Embarquez dans le traineau Rockeurs Ont du Cœur semeur de bonheur !Au programme : Elmer Food Beat, Alex Ruiz, Dynamite Shakers, Sanseverino, Mr Giscard, Hi Fi Gen feat O’Burn, Hank the Ripper.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://www.facebook.com/lesrockeursontducoeur