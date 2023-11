LES SESSIONS SUSPENDUES 3 Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes LES SESSIONS SUSPENDUES 3 Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 11 décembre 2023, Nantes. 2023-12-11

Horaire : 20:00

Gratuit : non Les Sessions Suspendues 3 est une fiction musicale réalisée par Tomasz Namerla. Elle met à l’image sept artistes musicine.nes de la Région, au cœur d’une fiction portée par deux danseuses, Julie Charbonnier et Noémie Ettlin. Au fil de l’histoire de ce couple qui se déchire, nous entrons dans leur vie, pendant que les musicien.nes surgissent au cœur des séquences du film. Iels prennent part au récit, effacent les frontières entre la fiction et les sessions musicales pour que l’on se perde dans l’histoire. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes
4 Boulevard Léon Bureau
Nantes 44200
02 40 43 20 43

