L’horizon des événements – Exposition de Barthélemy Antoine-Loeff Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, 10 décembre 2023, Nantes.

2023-12-10

Horaire : 11:00 13:00

Gratuit : oui

Exposition monographique de Barthélemy Antoine-Loeff. Commissariat : Mathieu Vabre Impétueux, impétieuses, nous cherchions à dompter l’infini, à dominer le temps, à façonner l’espace à notre image, à maitriser le climat. Aujourd’hui nos glaciers disparaissent. Leur disparition menace l’équilibre du système terre. De Nouveaux Régimes Climatiques s’installent. Plutôt que d’amener à ralentir en adoptant le temps des glaciers, ces Nouveaux Régimes Climatiques ont introduit un espoir étrange : l’exploitation de ressources jusqu’alors inaccessibles et de nouvelles opportunités commerciales offertes par le technosolutionnisme. Dans son exposition, l’artiste-éleveur d’icebergs Barthélemy Antoine-Loeff propose un corpus d’œuvres comme autant de récits pour nous alerter sur la situation actuelle et tenter d’appréhender l’horizon des évènements. Exposition du 29 novembre au 17 décembre 2023 Vernissage mardi 28 novembre 2023 à 18h30, en présence de l’artiste et du commissaire de l’exposition.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://www.stereolux.org/agenda/barthelemy-antoine-loeff-l-horizon-des-evenements