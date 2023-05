Workshop Matière lumière Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 13 mai 2023, Nantes.

2023-05-13

Horaire : 09:30

Gratuit : non Abonné·e partenaire 15.00€Carte Stereolux 15.00€Demandeur d’emploi / RSA 15.00€Etudiant 15.00€Plein tarif 30.00€

À travers une série d’expérimentations et d’observations autour du contrôle de la lumière, de son association avec d’autres médiums comme la vidéoprojection ou le son et de l’observation de ses différentes potentialités, mouvement et intensité; ce workshop permettra la mise en place d’un laboratoire d’expérimentation propice à l’observation de phénomènes lumineux afin d’alimenter une création de projet.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/workshop-matiere-lumiere