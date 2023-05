Aime Simone + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 10 mai 2023, Nantes.

2023-05-10

Horaire : 20:30

Gratuit : non Abonné·e partenaire 14.00€Carte Stereolux 14.00€Prévente 18.60€

Artiste incarné, ce jeune parisien déploie un monde profondément personnel et bouleversant. Tiraillé entre son amour pour l’indie rock et son engagement sur la scène techno Berlinoise, il propose une “post pop” unique, poétique et précieuse.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/aime-simone-1ere-partie