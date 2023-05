Wax Tailor + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 27 avril 2023, Nantes.

2023-04-27

Horaire : 20:00

Gratuit : non Abonné·e partenaire 22.00€Carte Stereolux 22.00€Prévente 26.60€

Depuis 20 ans, le chef de file de la scène electro-hip hop cinématique a offert ses paysages sonores à travers 6 albums et 800 concerts dans plus de 60 pays, avec une indépendance et une intransigeance qui forcent le respect.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/wax-tailor-1ere-partie-0