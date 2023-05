D’UNE COMETE A LA TERRE Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 10 avril 2023, Nantes.

2023-04-10

Horaire : 11:00

Gratuit : non 4€

Dans le cadre du Festival Petits et Grands, Stereolux accueille D’une comète à la Terre, un spectacle immersif à vivre avec les yeux et les oreilles, qui convie tout-petits et tout-grands à partager une odyssée sonore et onirique !

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/d-une-comete-la-terre