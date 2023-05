HERITAGE Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes HERITAGE Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 9 avril 2023, Nantes. 2023-04-09 À partir de 6 ans

Horaire : 17:00

Gratuit : non 4€ À partir de 6 ans Dans le cadre du Festival Petits et Grands, Stereolux accueille Héritage, un spectacle qui invite au dancefloor avec Dj Show Set aux commandes. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/heritage Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif 4€ Lieu Ville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

HERITAGE Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2023-04-09 was last modified: by HERITAGE Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 9 avril 2023 Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique