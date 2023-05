Johan Papaconstantino + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Johan Papaconstantino + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 6 avril 2023, Nantes. 2023-04-06

Horaire : 20:30

Gratuit : non Abonné·e partenaire 10.00€Carte Stereolux 10.00€Prévente 14.60€ La musique de ce marseillais d’origine grecque, c’est comme un coucher de soleil posé dans les calanques, une balade plus intense dans le port du Pirée. Ou tout simplement, les états d’âme, de cœur et de fête, d’un jeune homme autodidacte qui passe du pinceau au micro. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/johan-papaconstantino-1ere-partie Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif Abonné·e partenaire 10.00€Carte Stereolux 10.00€Prévente 14.60€ Lieu Ville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Johan Papaconstantino + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2023-04-06 was last modified: by Johan Papaconstantino + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 6 avril 2023 Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique