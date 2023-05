Adélaïde Gaudéchoux & Kevin Cardesa – Phainomenon Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Exposition ouverte vendredi, samedi et dimanche de 14H30 à 18H30. Quel est le point commun entre la baie de Bourgneuf, de Quiberon ou la mer Baltique ? les Fata Morgana, sorte d'illusions d'optique, prétextes à une recherche artistique, dévoilée à l'issue d'une résidence à Stereolux.

