Live Coding Duo + scène ouverte Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 30 mars 2023, Nantes.

2023-03-30

Horaire : 19:30

Gratuit : oui Gratuit 0.00€

Cette soirée organisée dans le cadre de l’événement Art génératif : code et création artistique proposera la performance Live Coding Duo, suivie d’une scène ouverte.Ce sera aussi un moment convivial de rencontre entre curieux·ses et passionné·es de la création numérique où participant·s/créateurs·rices pouront venir montrer et expliquer leurs démarches et leurs travaux – ou tout simplement échanger autour d’un verre.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/live-coding-duo-scene-ouverte