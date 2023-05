Virginie Despentes & Zëro : Requiem des Innocents Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 30 mars 2023, Nantes.

2023-03-30

Horaire : 20:00

Gratuit : non Abonné·e partenaire 15.00€Carte Stereolux 15.00€Prévente 19.60€

C’est avec ses amis lyonnais de Zëro (ex Deity Guns et Bâstard) que l’autrice de Vernon Subutex a choisi de donner vie au Requiem des innocents de Louis Calaferte, paru en 1952. Marquée par ce livre viscéral, elle en propose une vibrante adaptation scénique, en voix, en corps et en musique.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/virginie-despentes-zero-requiem-des-innocents