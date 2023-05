Tamino + Dienne Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 12 mars 2023, Nantes.

2023-03-12

Horaire : 18:30

Gratuit : non Abonné·e partenaire 22.00€Carte Stereolux 22.00€Prévente 26.60€

Une voix puissante et délicate, une gueule d’ange, le belge d’origine égyptienne, rappelle irrépressiblement Jeff Buckley, même si on imagine bien que cette comparaison aura le don de l’agacer. Sa fusion entre les traditions folk arabes et européennes lui apporte une touche unique, un lyrisme flamboyant.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/tamino-dienne