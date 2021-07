Marseille L'AUDACIEUX Bouches-du-Rhône, Marseille Stéréocats L’AUDACIEUX Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Stéréocats L’AUDACIEUX, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Marseille. Stéréocats

L’AUDACIEUX, le vendredi 9 juillet à 19:30

C’est le duo Stéréocats qui ambiancera votre vendredi soir ! Stéréocats c’est un duo de chanteuses sur des reprises jazzy vintage-pop et elles vont faire vibrer L’Audacieux et faire danser tout le quartier avec leur belle énergie ! C’est sur notre terrasse verdoyante, au cœur du quartier Panier que le concert se déroulera et vous aurez la possibilité de vous restaurer, de déguster notre sélection de vins, bières artisanales, jus de fruits bio et naturels ainsi que de nombreuses autres surprises gourmandes… [https://www.facebook.com/miaouzic](https://www.facebook.com/miaouzic) [https://www.youtube.com/channel/UCrMlwca8ki6kn9C3tmNFHwg](https://www.youtube.com/channel/UCrMlwca8ki6kn9C3tmNFHwg) ♫♫♫ L’AUDACIEUX 15 Rue Caisserie 13001 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T19:30:00 2021-07-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu L'AUDACIEUX Adresse 15 Rue Caisserie 13001 Marseille Ville Marseille lieuville L'AUDACIEUX Marseille