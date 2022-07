Stéréo Marseille 1er Arrondissement, 27 avril 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Stéréo

Opéra de Marseille 2 Rue Molière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-04-27 20:00:00 20:00:00 – 2023-04-29

Opéra de Marseille 2 Rue Molière

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

10 37 Philippe Decouflé brasse dans son shaker personnel des ingrédients essentiels comme la vitesse, la brillance, la virtuosité, l’énergie et cet esprit punk rock qui lui colle à la peau. Sa nouvelle création Stéréo ne déroge pas à sa règle personnelle, nourrie de multiples influences chorégraphiques (le très rock’n roll Drastic Classicism de la chorégraphe américaine Karole Armitage) et cinématographiques (le film musical Phantom of the Paradise de Brian De Palma, la comédie Un jour sans fin de Harold Ramis). Sur une base guitare, basse et batterie, il cherche une danse dessinée, organique, qui accueille l’acrobatie comme un complément jouissif et spectaculaire, une danse qui bondit et rebondit, qui fuse et qui jaillit, jusqu’à l’essoufflement.



Chaque spectacle de Philippe Decouflé est un puzzle multi-imagé à recomposer soi-même où les corps oscillent entre énergie et douceur, vitesse et tendresse. Comme une immense lame de fond, impossible de résister aux infinies variations et aux combinaisons explosives !



Mise en scène / Chorégraphie : Philippe Decouflé

Assistante chorégraphique : Alexandra Naudet

Performers : Violette Wanty, Aurélien Oudot, Eléa Ha Minh Tay, Vladimir Duparc, Baptiste Allaert

Musiciens : Arthur Satàn (guitare), Louise Decouflé (basse), Romain Boutin (batterie)

Lumière et régie générale : Begoña Garcia Navas

Décor : Jean Rabasse assisté d’Aurélia Michelin

Vidéo : Olivier Simola

Création costumes : Philippe Guillotel

Stylisme : Sabine Siegwalt

Costumiers : François Blaizot, Charlotte Coffinet, Catherine Coustère, Jean Malo



Durée : 1h20



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.

