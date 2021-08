STEPS : ORIENTS RÉINVENTÉS Alhambra, 6 novembre 2021, Genève.

**Festival LES NUITS DU MONDE** Steps est le nouvel album en duo du luthiste grec Vasilis Kostas et du violoniste jordano-irakien Layth Sidiq. Ce concert nous en offrira sur scène la primeur. Une nouvelle rencontre entre deux artistes, qui malgré leur jeunesse, se côtoient de longue date, forgeant, pas à pas, un style fort personnel. Leur répertoire s’appuie sur des compositions originales tout en laissant une large place à l’improvisation : ce sont là deux conditions essentielles qui leur permettent de naviguer entre leur propre langage et la tradition musicale orientale, qui repose elle-même sur un habile compromis entre composition et improvisation. Du fleuve Tigre aux montagnes d’Épire, en Grèce, le duo vise à explorer de nouvelles structures et à dépasser certaines frontières. Vasilis et Layth ont au cours des six dernières années parcouru le monde avec pour mission de favoriser le dialogue entre les cultures, dans des contextes socio-politiques parfois difficiles. Ils se sont produits dans des salles de concert et des institutions académiques prestigieuses telles que la Tufts University (Massachusetts), le Berklee College of Music, le Festival de jazz de Montréal, le Carnegie Hall et… à Genève, lors des Nuits du monde 2018. Convaincus par le talent et l’éthique de ces deux artistes d’exception, les Adem ont choisi de les réinviter cette année afin de découvrir avec eux de nouveaux territoires. En 2020, Layth Sidiq a été désigné comme « Best International Artist » aux Boston Music Awards. —— Layth Sidiq : violon Vasilis Kostas : lauto

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



