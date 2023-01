Stephen James Smith et 21g « Mots en scène » Centre Culturel Irlandais Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant 5€, réservation conseillée En préambule au Franco-Irish Literary Festival, nous vous proposons une soirée unique dédiée à la poésie déclamée, réunissant des slameurs de nos deux pays. En préambule au Franco-Irish Literary Festival qui se déroulera du 24 au 26 mars à Dublin, l’Alliance Française de Dublin, l’Ambassade de France en Irlande et le CCI ont le plaisir de proposer cette soirée unique dédiée à la poésie déclamée, réunissant des slameurs de nos deux pays. Côté français : le jeune duo angevin 21g, né en 2017 d’un amour commun de Jean-Baptiste Lesaffre et Arthur Charrier pour l’écriture. Avec comme maîtres mots simplicité et élégance, ce duo au carrefour du slam, du rap et de la poésie recherche le beau dans le quotidien. Le Dublinois Stephen James Smith, quant à lui, est un artiste majeur de spoken word. Ses vidéos – dont la captivante performance « My Ireland » – ont rassemblé plus de 3 millions de vues. Stephen se produit régulièrement sur de prestigieuses scènes irlandaises (National Concert Hall, Abbey Theatre…). Ce soir, les artistes nous diront leurs textes, avant de s’entretenir avec l’universitaire Jean-Philippe Imbert autour de la langue et la musicalité des mots. Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/stephen-james-smith-et-21g https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/stephen-james-smith-et-21g

