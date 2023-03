Porte ouverte à l’atelier céramique – Démonstrations et atelier découverte Stéphanie Wahl – Atelier Céramique à Noyers Noyers Catégories d’Évènement: Noyers

Porte ouverte à l’atelier céramique – Démonstrations et atelier découverte Stéphanie Wahl – Atelier Céramique à Noyers, 27 mars 2023, Noyers. Porte ouverte à l’atelier céramique – Démonstrations et atelier découverte 27 mars – 2 avril Stéphanie Wahl – Atelier Céramique à Noyers A l’occasion des JEMA, je vous accueille pour découvrir le métier de céramiste-potier dans mon atelier de Noyers-sur-Serein en Bourgogne. Les 27 et 30 mars, je partage avec vous le quotidien de l’atelier et vous propose des démonstrations de tournage. Les 31 mars, 1er et 2 avril, venez partager mon quotidien en matinée : tournage ou tournassage des pièces, recyclage de la terre, … L’après-midi, chacun pourra découvrir l’estampage à travers la réalisation d’une petite décoration à suspendre. Avec les outils rudimentaires de l’atelier (couteau, baton de bois, …), je vous guide pour réaliser un décor d’empreinte plein de poésie et comprendre ainsi que l’on peut sublimer le quotidien avec de petites choses. Cet atelier découverte (gratuit) est ouvert à tous à partir de 6 ans, à raison de 4 personnes maxi par heure. Stéphanie Wahl – Atelier Céramique à Noyers 12 rue du Poids du Roy 89310 NOYERS Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.stephaniewahlceramique.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/stephaniewahl_ceramique/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/St%C3%A9phanie-Wahl-Atelier-C%C3%A9ramique-%C3%A0-Noyers-105343721990576/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

